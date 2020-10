पहली बार बर्थडे पर नहीं हैं साथ, पटन देवी के दर्शन कर चिराग पासवान ने किया पिता को याद

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने जन्मदिन के मौके पर पटना के पटन देवी दर्शन के लिए पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पापा की सबसे ज्यादा याद आ रही है. यह मेरा पहला जन्मदिन है, जब पापा मेरे साथ नहीं हैं. पिछले जन्मदिन पर मेरे पिता रामविलास पासवान मेरे साथ थे लेकिन इस बार वो नहीं हैं. इसलिए उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं. चिराग पासवान पहले भी कई मौकों पर पटना स्थित पटन देवी के दर्शन के लिए आते रहे हैं.

चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने पिता को याद करते हुए दिवंगत नेता रामविलास पासवान का एक शुभकामना संदेश वाला वीडियो भी पोस्ट किया है. इसमें उनके पिता के साथ उनकी मां भी नजर आ रही हैं.

54 सेकेंड के इस वीडियो में रामविलास पासवान बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम चिराग (घर का नाम दीपक) बहुत सोच समझ कर रखा था. क्योंकि चिराग अब सिर्फ मेरा चिराग नहीं रह गया है. वो देश का चिराग बन गया है. हर मां-बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े. मेरा चिराग मुझसे आगे बढ़ रहा है. मुझे खुशी है कि मेरा चिराग आगे बढ़ रहा है. मेरी शुभकामना है कि चिराग शिखर पर पहुंचे और देश-दुनिया में अपना नाम करे. वीडियो के अंत में वो चिराग को गाकर जन्मदिन की शुभकामना देते हैं.

