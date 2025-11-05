scorecardresearch
 

जनसभा के दौरान मंच पर स्वागत करने आई महिला, सीएम नीतीश कुमार ने पहना दी फूलमाला, Video

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, नीतीश कुमार खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान मंच पर एक महिला स्वागत करने पहुंची. नीतीश कुमार ने महिला के हाथों से फूलमाला लेकर उन्हीं को पहना दी. इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जमकर निशाना साधा.

खगड़िया की जनसभा में पहुंचे थे नीतीश कुमार. (Photo: Screengrab)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के मथुरापुर खेल मैदान में 4 नवंबर को हुई जनसभा का है. वीडियो में सीएम नीतीश कुमार एक महिला से माला लेकर खुद उन्हें पहनाते नजर आ रहे हैं. दरअसल, जदयू की स्थानीय नेता मंच पर नीतीश कुमार का स्वागत करने पहुंचीं थीं, तभी नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहना दी.

सीएम नीतीश ने मंच पर आते ही कार्यक्रम की शुरुआत जनता के साथ संवाद और स्वागत के माध्यम से की. माला पहनाने के इस अनोखे अंदाज के बाद उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जमकर निशाना साधा. 

नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल के शासन में 7 साल में उन्हें हटना पड़ा था, तभी वह अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिए. नीतीश ने कहा कि साल 2005 से पहले की सरकार में भय और डर का माहौल था. वह अपने शासन काल में केवल अपने बेटा, बेटी और पत्नी की चिंता किए, लेकिन मैंने अपने शासन में बिहार के हित के लिए काम किया.

नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने शासन में केवल बिहार की जनता और राज्य के विकास के लिए काम किया. न्याय के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दी और पूरे बिहार की भलाई के लिए फैसले लिए. उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उनकी नीतियां और प्रशासनिक कदम राज्य के हर वर्ग के हित में रहे.

जनसभा में उपस्थित लोगों ने ने सीएम के अंदाज और उनकी बातों पर खूब प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार के इस अनोखे अंदाज का वीडियो वायरल हो रहा है. नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि उनका शासन न्याय और विकास पर केंद्रित रहेगा. जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा.

TOPICS:

