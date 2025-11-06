scorecardresearch
 

बिहार में फर्स्ट फेज की फाइट... इस बीच जान लीजिए पिछले तीन चुनावों में कैसा रहा था पैटर्न

बिहार चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है. पिछले तीन चुनावों में पहले फेज का वोटिंग ट्रेंड कैसा रहा है? 2020, 2015 और 2010 बिहार चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं?

मीनापुर में हर बार 60 फीसदी से अधिक हुई है वोटिंग
बिहार में पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. इस फेज में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है. बिहार चुनाव में सत्ता की दिशा का निर्धारण करने वाला माने जा रहे पहले चरण का वोटिंग पैटर्न पिछले तीन चुनावों- 2020, 2015 और 2010 में कैसा रहा है?

सबसे पहले बात करते हैं 2020 के चुनाव की. 2020 के बिहार चुनाव में फर्स्ट फेज की सीटों पर 56.1 फीसदी वोटिंग हुई थी. सबसे अधिक 65.3 फीसदी मतदान मीनापुर और सबसे कम 35.3 फीसदी वोटिंग कुम्हरार में हुई थी. उत्तर-मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में अधिक उत्साह नजर आया था, जबकि शहरी इलाकों के साथ ही राजधानी पटना के आसपास की कई सीटों पर कम मतदान हुआ था.

बिहार चुनाव 2015 में 55.9% वोटिंग हुई थी. फर्स्ट फेज में करीब 55.9% वोट पड़े थे. बोचहां विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 65.5 फीसदी वोटिंग हुई थी और कुम्हरार में सबसे कम 38.2 फीसदी वोट पड़े थे. उत्तर बिहार और मध्य बिहार के कुछ इलाकों में टर्नआउट बहुत अधिक रहा. वहीं, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर कम उत्साह नजर आया था.

साल 2010 के बिहार चुनाव में टर्नआउट 52.1 फीसदी रहा था. तब मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में 61.1% वोट डाले गए थे. बिहार चुनाव 2010 में वोटिंग परसेंटेज 37 फीसदी रहा था. 2010 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की सीटों पर वोटिंग को लेकर कम उत्साह नजर आया था. शहरी सीटों पर लोगों ने मतदान करने के लिए अधिक उत्साह दिखाया था.

पिछले तीन विधानसभा चुनावों का वोटिंग पैटर्न देखें, तो मीनापुर सीट पर टर्नआउट लगातार हाई रहा है. 2010 से 2020 तक, तीन विधानसभा चुनावों में मीनापुर का टर्नआउट हर बार 60 फीसदी से अधिक रहा है. राजधानी पटना की बांकीपुर और कुम्हरार जैसे विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत हर चुनाव में कम रहा है.

बिहार के हर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है. 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था जो 2015 में 55.9% और 2020 में 56.1% पहुंच गया.

