SIR के बाद बंगाल समेत इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, एक करोड़ मतदाता हुए बाहर

निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के तहत मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इससे पहले 27 अक्टूबर को जारी मतदाता सूची में इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 13.36 करोड़ मतदाता दर्ज थे. निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नए मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था.

जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) जमा नहीं किए, उन्हें ASD श्रेणी (Absent, Shifted, Dead/Duplicate) में रखा गया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि इन मतदाताओं के नाम हटाए नहीं गए हैं और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले ऐसे मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे. पश्चिम बंगाल में 27 अक्टूबर तक कुल 7.66 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 7.08 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए हैं. यहां करीब 58 लाख मतदाता ASD श्रेणी में रखे गए हैं.

राजस्थान में कुल 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 5.04 करोड़ के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल हुए हैं, जबकि 44 लाख मतदाता ASD श्रेणी में हैं. गोवा में 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए हैं और 1.01 लाख ASD में रखे गए हैं. पुदुचेरी में 10.21 लाख में से 9.18 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल हैं, यानी 1.03 लाख की कटौती हुई है. लक्षद्वीप में 27 अक्टूबर को 58 हजार मतदाता थे, जिनमें से 56,384 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की थी.

हालांकि बाद में विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर समय-सीमा में बदलाव किया गया. तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और वहां ड्राफ्ट सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित होगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में यह अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, जबकि ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को जारी होगी. उत्तर प्रदेश में गणना अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. केरल के लिए संशोधित कार्यक्रम के तहत गणना अवधि 18 दिसंबर तक चलेगी और ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को जारी की जाएगी.

