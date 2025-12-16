scorecardresearch
 
TMC पार्षद SIR ड्राफ्ट लिस्ट में मृत घोषित, श्मशान पहुंचकर बोले- अधिकारी मेरा अंतिम संस्कार भी कर दें

बंगाल में टीएमसी के एक पार्षद ने दावा किया है कि SIR ड्राफ्ट से उनका नाम हटा दिया गया है. पार्षद ने श्मशान घाट पहुंचकर कहा कि जब कागज पर मृत घोषित कर दिया ही गया है तो अंतिम संस्कार भी कर दिया जाए.

टीएमसी पार्षद ने आम मतदाताओं की स्थिति पर चिंता ज़ाहिर की (Photo: ITG/ Anupam Mishra)
टीएमसी पार्षद ने आम मतदाताओं की स्थिति पर चिंता ज़ाहिर की (Photo: ITG/ Anupam Mishra)

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है. उससे पहले प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया गया और ड्राफ्ट को भी तैयार कर लिया गया. आयोग की ओर से कुल 58 लाख नामों को हटाया गया है. जिन लोगों को इस ड्राफ्ट पर आपत्ति है, वह 15 जनवरी तक इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की लिस्ट जारी किए जाने के बाद दानकुनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से TMC पार्षद सूर्य डे ने दावा किया है कि उनके नाम को मृत मतदाताओं की सूची में डाल दिया गया है. 

टीएमसी पार्षद ने इसे लेकर मंगलवार को खुद को ‘मृत’ घोषित किए जाने के विरोध में श्मशान पहुंचकर प्रदर्शन किया. उन्होंने दावा किया कि SIR प्रोसेस के दौरान सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की थीं. उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी के पास एनुमरेशन फॉर्म भी जमा किया था और आवश्यक दस्तावेज भी दिए थे. 

टीएमसी पार्षद का कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती है. सारे औपचारिकताओं को पूरे किए जाने के बावजूद गलती होना खतरनाक प्रशासनिक चूक और बेहद गंभीर मामला है. 

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी ने नहीं भरा SIR फॉर्म, बंगाल CM बोलीं- इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर

इस विरोध के तहत टीएमसी पार्षद अपने समर्थकों के साथ कोलकाता के पास स्थित कालीपुर श्मशान पहुंचे. वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब चुनाव आयोग ने कागजों में उन्हें मृत घोषित कर ही दिया है, तो अब इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार भी कर देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि वे खुद चलकर श्मशान आए हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, फिर भी कागजों में उन्हें खत्म कर दिया गया है.

टीएमसी पार्षद का मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. TMC के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है.

लेटेस्ट

