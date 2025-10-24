सासाराम में RJD उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरीं बुजुर्ग मां-पत्नी, घर-घर कर रहीं प्रचार

बिहार में चुनावी रंग अब चटख हो चला है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े चेहरों को प्रचार के मैदान में उतार दिया है. वहीं, विपक्षी महागठबंधन का चुनाव प्रचार भी अब जोर पकड़ता दिख रहा है. रोहतास जिले के सासाराम में चुनाव प्रचार का अलग रंग देखने को मिल रहा है.

सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार सत्येंद्र साह को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. 21 साल पुराने डकैती के केस में सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी के बाद सासाराम सीट पर आरजेडी के चुनाव प्रचार अभियान को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी.

अब सासाराम सीट पर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान की कमान उनकी बुजुर्ग माता राधा केशरी देवी और पत्नी तारा देवी ने संभाल ली है. आरजेडी उम्मीदवार सतेंद्र साह की मां और पत्नी साथ-साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं, घर-घर जा रही हैं और महिलाओं से आंचल फैलाकर समर्थन मांग रही हैं.

सास-बहू जब चुनाव प्रचार में निकल रही हैं, तब भावुक दृश्य देखने को मिल रहा है. बुजुर्ग माता अपने बेटे के लिए, पत्नी जेल में बंद अपने पति के लिए वोट मांग रही है. बच्चे भी अपने पिता के लिए रो-रोकर वोट मांग रहे हैं. सतेंद्र साह के परिजन सुबह से देर शाम तक चुनाव प्रचार में जुटे हैं.

गौरतलब है कि आरजेडी के टिकट पर सासाराम सीट से चुनाव मैदान में उतरे सत्येंद्र साह को नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. सत्येंद्र को झारखंड के गढ़वा थाने की पुलिस ने साल 2004 के एक डकैती के केस में जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था.

सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी को आरजेडी के समर्थक राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, इस गिरफ्तारी को चुनाव नतीजे प्रभावित करने की साजिश से जुड़ा बता रहे हैं. पुलिस ने आरोप खारिज करते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई है और इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

