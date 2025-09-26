'राहुल गांधी हैं असली देशभक्त, 4000KM पैदल चल जनता की आवाज सुनी', मोतिहारी में बोलीं प्रियंका गांधी

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकती है. चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी पूरा ताक़त झोंकने में जुटी है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी में रैली आयोजित की.

मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने अपने बड़े भाई राहुल गांधी को 'असली देशभक्त' बताया है और कहा कि राहुल ने आम लोगों की बातें सुनने और उनके मुद्दों को समझने के लिए पैदल 4,000 किलोमीटर की दूरी तय की.

प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी का एकमात्र मकसद चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना रहा है. इसके लिए भाजपा चुनाव के दौरान जाति और धर्म के मुद्दे उठा रही है और घुसपैठ का डर फैला रही है. अब जब पुराने तरीके काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने वोट चोरी का रास्ता अपनाया है.'

प्रियंका ने की राहुल गांधी की तारीफ़

प्रियंका गांधी ने कहा, 'मैं यह इसलिए नहीं कह रही कि वह मेरा भाई है. लेकिन राहुल गांधी असली देशभक्त हैं. केवल असली देशभक्त ही देशवासियों की बातें सुनने और उनकी परेशानियों को समझने के लिए 4,000 किलोमीटर पैदल तय कर सकते हैं.'

प्रियंका ने अपनी संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की. उन्होंने कहा, 'का हाल बा?'. यानि की उन्होंने जनता से पूछा कि आप सभी कैसे हैं?

प्रियंका ने दिया बिहार की जनता को महागठबंधन की गारंटी

प्रियंका गांधी ने सभा को बताया कि महागठबंधन की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो जनता को किन चीजों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि सरकार बनी तो रीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की मदद, विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 प्रति माह, हर साल 200 रुपये की वृद्धि, भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन, मालिकाना महिलाओं को, हर विधानसभा में रोजगार के लिए 10 करोड़ का 'बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड', MSP की गारंटी, APMC के तहत मंडी की व्यवस्था लागू की जाएगी, मनरेगा में 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन दोगुने होंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति माह, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, दवाएं, जांच और सर्जरी नि:शुल्क, पेपर लीक से मुक्ति, समयबद्ध भर्ती - जॉब कैलेंडर जारी होगा, आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से आगे बढ़ाया जाएगा, अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा और निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू होगा.

