'मैं डरने वाला नहीं हूं...', इनकम टैक्स के नोटिस पर बोले पप्पू यादव

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. चुनाव प्रचार जोरों पर है. इस बीच सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजकर पूछा गया है कि वह कहां से इतने पैसे लाते हैं?

कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमें कल इनकम टैक्स का नोटिस मिला. जमीन बेच-बेचकर दुनिया की मदद की. गुजरात में जहां भूकंप आया, मैंने मदद की. मैं कभी तनख्वाह नहीं लेता हूं. हमें नोटिस आया कि पैसा कहां से आया. क्या मेरे पास डेढ़ लाख रुपया भी नहीं है? ये सबको दुनिया में डराते हैं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं. मैं पप्पू यादव हूं.

पप्पू यादव कई मौकों पर लोगों को पैसे बांटकर उनकी मदद करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने बिहार के वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते देखा गया था. इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस थमाया है. दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पूछा है कि वो बाढ़ पीड़ितों को जो 3000-4000 रुपये बांट रहे थे, उसका सोर्स क्या है?

बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने खुद सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स का नोटिस शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अपराध है, तो वह यह अपराध हमेशा करते रहेंगे.

Advertisement

पप्पू यादव ने क्या कहा?

इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर पप्पू यादव ने कहा कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है. बाढ़ पीड़ितो की मदद करने में रुपये बांटने को अपराध बताया है. यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा. वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत के तहत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर-द्वार सब गंगाजी में विलीन हो गया. उनकी मदद न करता तो क्या गृह राज्यमंत्री, स्थानीय सांसद जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूकदर्शक बना रहता?

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है. पहले चरण के तहत छह नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

---- समाप्त ----