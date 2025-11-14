scorecardresearch
 

बिहार में चला 'मोहन मैजिक'... MP के मुख्यमंत्री के प्रचार वाली सभी 21 सीटों पर NDA प्रत्याशी आगे

Bihar Election Results: MP के CM यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान वास्तव में उत्साह वर्धन करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बिहार में फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है और बिहार अब विकास के लिए फिर तैयार है.

MP के CM मोहन यादव का बिहार में चला जादू.(Photo:ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और रुझानों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रचार की सफलता ने BJP और NDA खेमे में उत्साह भर दिया है. सीएम मोहन यादव ने जिन 21 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, उनमें सभी 21 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जिसे 'मोहन मैजिक' का असर बताया जा रहा है. रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा किया और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा.

उन्होंने जोर दिया कि यह परिणाम बताता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की लहर चल रही है.
 
CM यादव ने कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की 'कुव्यवस्थाओं' को जनता द्वारा ठुकराए जाने की बात कही. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "इस चुनाव में कांग्रेस ने राजद को डुबाने का काम किया है. कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने समय से पहले ही चुनाव मैदान छोड़ दिया. इसी का परिणाम उनकी सहयोगी पार्टी को भुगतना पड़ा है.'' देखें Video:- 

BJP बनी नंबर वन पार्टी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा ने अपनी अलग पहचान बनाई है और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर नंबर वन पार्टी बनी है. उन्होंने एनडीए गठबंधन के सभी साथियों प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बधाई दी.

