बिहार चुनाव: आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, SIR प्रोसेस से पहले थे 7.89 करोड़ वोटर्स

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा. SIR प्रोसेस शुरू होने से पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे. इस प्रोसेस के दौरान 16.93 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद अब कुल वोटर्स की तादाद सामने आएगी.

16 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम जोड़ने के लिए भरा फॉर्म (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग (EC) आज यानी मंगलवार को आखिरी वोटर लिस्ट जारी करेगा. वोटर लिस्ट का यह पब्लिकेशन SIR यानी Summary Revision of Electoral Rolls प्रक्रिया के बाद किया जा रहा है. चुनाव आयोग की तरफ से यह लिस्ट विधानसभावार जारी की जाएगी. SIR प्रोसेस शुरू होने से पहले बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 वोटर्स थे. फॉर्मेट लिस्ट में 65.63 लाख लोगों का नाम काटा गया था.

SIR प्रोसेस 25 जून से शुरू हुआ था. 1 अगस्त को जारी फॉर्मेट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार 756 वोटर्स का नाम था, जिसमें 65.63 लाख लोगों का नाम कटा हुआ था. 

फॉर्मेट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया था. इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि 16.93 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया.

नाम जुड़वाने के लिए अब आधार भी मान्य

1 अगस्त से 1 सितंबर तक 16 लाख 56 हजार 886 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया. दावा-आपत्ति में 36 हजार 475 ने नाम जोड़ने और 2 लाख 17 हजार 49 ने नाम हटाने का आवेदन दिया. 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आए नए आवेदनों का निष्पादन अब तक नहीं हुआ है, जिसका निष्पादन SIR प्रक्रिया खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से होगा. अब नाम जुड़वाने के लिए आधार भी मान्य कर दिया गया है.

नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक मौका...

जिन लोगों का नाम आज जारी होने वाली आखिरी वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे. चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं की संख्या और लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी कर रहा है.

चुनाव के ऐलान की तैयारियां...

चुनाव आयोग (EC) ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की अंतिम तैयारी शुरू कर दी है. आज से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू होगा. चुनाव आयोग आज सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी 38 जिलों के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी-एसपी के साथ मीटिंग करेगा. इस ऑनलाइन मीटिंग में बिहार के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. सभी जिलों को कर्मियों की सूची, प्रशिक्षण, ईवीएम, सुरक्षा, वोटर लिस्ट और जागरूकता अभियान से जुड़ा अपडेट रिपोर्ट के रूप में देना होगा.

जिला अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा

चुनाव आयोग ने आज से अपनी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. आज सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी–एसपी के साथ मीटिंग करेगा. इस ऑनलाइन मीटिंग में बिहार के सभी 38 जिलों के अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. सभी जिलों को विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों की सूची, प्रशिक्षण, ईवीएम, सुरक्षा, वाहन और सामग्री की उपलब्धता की अपडेटेड रिपोर्ट देनी होगी.

नोडल अधिकारियों और EC टीम का दौरा

1 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत आयकर विभाग, पुलिस नोडल पदाधिकारी और अन्य एजेंसियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेगा. 4 और 5 अक्टूबर को EC की टीम का बिहार दौरा तय है. 4 अक्टूबर को EC की टीम पटना में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी. इस मीटिंग के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रजेंटेशन तैयार किया है.

पटना और अन्य जिलों में हाई-लेवल मीटिंग 

4 अक्टूबर को पटना में होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ–साथ मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. 5 अक्टूबर को EC की टीम बिहार के दूसरे जिलों का दौरा भी करेगी. दौरे से पहले 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने दिल्ली में पर्यवेक्षकों की एक मीटिंग रखी है.
 

