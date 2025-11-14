scorecardresearch
 

Bihar Elections 2025 result: हार के लिए कांग्रेस नहीं RJD जिम्मेदार! शशि थरूर का मैसेज तो ऐसा ही है

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए की बड़ी बढ़त के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि रुझान स्पष्ट हैं, लेकिन अंतिम नतीजों का इंतजार करना चाहिए. उन्होंने माना कि कांग्रेस गठबंधन की वरिष्ठ पार्टी नहीं थी, इसलिए RJD को भी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि चुनाव कई कारकों का मिश्रण होता है, इसलिए सबकी जांच आवश्यक है (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान के साथ-साथ महागठबंधन के दलों के बीच दरार देखने को मिल रही है. तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए अभी “काफी बड़ी बढ़त” बनाए हुए है, लेकिन यह केवल रुझान हैं और अंतिम नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए. 

उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग जब तक आधिकारिक नतीजे जारी नहीं करता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाज़ी होगी.”

थरूर ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन की वरिष्ठ पार्टी नहीं थी, इसलिए RJD को भी अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से नजर डालनी होगी. उन्होंने साफ कहा कि चुनावी परिणाम कई कारकों का परिणाम होते हैं और पूरी तस्वीर समझने के लिए विस्तृत समीक्षा जरूरी है.

महिलाओं को मतदान से पहले दिए गए लाभों का ज़िक्र करते हुए थरूर ने कहा, “महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे. हमें पसंद हो या न हो, लेकिन हमारे कानूनों के हिसाब से यह अवैध नहीं है. हालांकि, यह लोकतांत्रिक रूप से स्वस्थ प्रथा नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि ऐसी रणनीतियां देश के कई राज्यों - जैसे महाराष्ट्र - में पहले भी देखी जा चुकी हैं.

थरूर ने कहा कि कांग्रेस परिणामों का बारीकी से अध्ययन करेगी ताकि यह समझा जा सके कि किन मुद्दों का ज्यादा असर हुआ और किन रणनीतियों में बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा कि चुनाव केवल एक कारक पर निर्भर नहीं होते, बल्कि तमाम सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं का मिश्रण होते हैं.
 

