बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने बुलाई CEC बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर, जारी होगी पहली लिस्ट

चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. इसके बाद से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. इसी बीच जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बुधवार को दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी.

सूत्रों के अनुसार, बुधवार दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता वर्चुअल भाग लेंगे.

उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा

बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है.

ये बैठक बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां कांग्रेस-इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में सीमित सीटों पर लड़ रही है. कांग्रेस ने पहले ही राज्य स्तर पर चुनाव अभियान समिति की बैठक की थी, जहां सीट बंटवारे और रणनीति पर चर्चा हुई थी. इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है. कांग्रेस को 58 सीटों के आसपास मिलने की संभावनाएं हैं. हालांकि, अभी सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

दो चरणों में होगा मतदान

दरअसल, सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को ऐलान किया था. चुनाव आयोग ने 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान और 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की है.

NDA और महागठबंधन में मुकाबला

बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में एनडीए (बीजेपी-जेडीयू) और महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. कांग्रेस ने युवा बेरोजगारी, प्रवासन और मतदाता सूची में अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर जोर दिया है.

राहुल गांधी ने अगस्त में बिहार यात्रा की थी, जहां उन्होंने SIR को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था. पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति ने हाल ही में पटना में बैठक की जो 85 साल बाद बिहार में हुई थी.

