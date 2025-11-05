scorecardresearch
 

'बिहार चुनाव में NDA के 'पांडव' इंडिया ब्लॉक के 'राम द्रोहियों' को हराएंगे', सासाराम में बोले योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव प्रचार में INDIA गठबंधन को "रामद्रोही" बताया और आरोप लगाया कि वे केवल जंगलराज ला सकते हैं. उन्होंने NDA गठबंधन (जिसमें पांच दल शामिल हैं) की तुलना "पांडवों" से की, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे रामद्रोहियों को हराएंगे. उन्होंने 1990 की अयोध्या गोलीबारी और राम के अस्तित्व पर कांग्रेस के पुराने हलफनामे का मुद्दा भी उठाया.

योगी ने कहा कि बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को यमराज के पास भेजेंगे. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में विपक्ष के INDIA गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने INDIA गठबंधन को "रामद्रोही" बताते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ NDA के पांच घटक दल उन्हें महाभारत के "पांडवों" की तरह हराएंगे.

'रामद्रोही' केवल जंगलराज ला सकते हैं
बिहार में वजीरगंज और सासाराम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 'रामद्रोही' शब्द का इस्तेमाल करते हुए 1990 में अयोध्या में हुई पुलिस गोलीबारी का मुद्दा उठाया. उस समय समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे.

इसके अलावा, योगी ने पूर्व की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि पूजनीय देवता (राम) के "अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है."

योगी ने सीधे हमला करते हुए कहा, "रामद्रोही केवल जंगलराज ला सकते हैं. उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए. वे बिहार की भलाई सुनिश्चित नहीं कर सकते."

NDA को बताया 'पांडवों' का गठबंधन
गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और भिक्षु से राजनेता बने योगी आदित्यनाथ ने बिहार में NDA गठबंधन (भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और आरएलएम) की तुलना महाभारत के "पांडवों" से की. उन्होंने कहा, "NDA के पांच पांडव चुनावी जीत हासिल करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं." इस तुलना के जरिए उन्होंने गठबंधन की एकता और विजय के प्रति विश्वास व्यक्त किया.

बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को यमराज के पास भेजेंगे
सासाराम की रैली में योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बीएचयू में पढ़ाई कर रही एक स्थानीय लड़की के साथ हुए रेप और हत्या की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने आश्वासन दिया, "हम मामले की जांच कर रहे हैं. जो कोई भी हमारी बेटियों पर बुरी नज़र डालेगा, उसे यमराज के पास भेज दिया जाएगा." इस बयान के जरिए उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी सरकार की सख्ती और जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया.

---- समाप्त ----
