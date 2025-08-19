'लोकसभा में वोट डाला, अब नाम कट गया', राहुल गांधी के सामने सुबोध कुमार ने सुनाया 'वोट चोरी' का किस्सा

बिहार में अपनी ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के तीसरे दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ECI) पर हमला जारी रखा. उन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया. नवादा के भगत सिंह चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'भाजपा और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ चल रही है. दोनों मिलकर वोट चुरा रहे हैं. संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है, जिसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त आपसे छीन रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चुराए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच चुनाव आयोग ने लगभग एक करोड़ नए मतदाता बनाए. राहुल गांधी ने नवादा के एक मतदाता सुबोध कुमार को अपने पास बुलाया.

सुबोध कुमार ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया था, लेकिन इस बार मतदाता सूची में उनका नाम कट गया. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, सुबोध कुमार उसका उदाहरण हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'मैं, तेजस्वी और बाकी जो नेता खड़े हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि बिहार का एक वोट चोरी नहीं करने देंगे.'

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, 'जब हमने पूछा कि ये एक करोड़ नए मतदाता कौन हैं, तो चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था. जब हमने वीडियोग्राफी की मांग की, तो उन्होंने कानून बदल दिया. अब बिहार में, SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की आड़ में, भाजपा और चुनाव आयोग वोट चुरा रहे हैं. हम उन्हें वोट चोरी से नहीं बचने देंगे.'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, 'पहले आपका वोटर कार्ड छीन लिए जाएंगे, फिर राशन कार्ड और आपकी जमीनें अडानी और अंबानी को दे दी जाएंगी. यह देश चंद उद्योगपतियों का नहीं है. यह देश युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों का है, लेकिन यहां सब कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किया जाता है. इसलिए, हमें इन हालातों को बदलने के लिए एकजुट होना होगा.'

