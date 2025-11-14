scorecardresearch
 

Election Result 2025 Live: दीघा सीट पर संजीव चौरसिया या दिव्या गौतम, कौन कितने वोटों से आगे?

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 Live: राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए बीते छह और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग हुई, जिसकी काउंटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है. पटना की दीघा विधानसभा सीट चर्चा में है. यहां बीजेपी के मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन भाकपा माले की उम्मीदवार दिव्या गौतम और जनसुराज पार्टी के रितेश रंजन सिंह के बीच मुकाबला है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान इस बार दो चरणों में हुआ, पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोट पड़े. आज इस मतदान का परिणाम आना है, जिसके लिए मतगणना हो रही है. राज्य की 243 विधानसभा सीटों में कई ऐसी हैं, जो इस चुनाव में ध्यान खींच रही हैं, और पटना जिले की दीघा सीट उन्हीं हॉट सीटों में शामिल है.

इस बार दीघा पर सबकी निगाहें भाकपा माले की उम्मीदवार दिव्या गौतम पर हैं, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं और चुनावी मैदान में पहली बार उतरी हैं. उनके प्रतिद्वंद्वी हैं बीजेपी के मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया और जनसुराज पार्टी के रितेश रंजन सिंह, जो इस सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं. 

दिव्या गौतम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कजिन हैं. दिव्या ने पहले ही 64वीं बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए चयनित हुईं, लेकिन सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की. वर्तमान में वे यूजीसी-नेट क्वालिफाइड हैं और पीएचडी कर रही हैं.

लाइव काउंटिंग अपडेट (Live Updates)

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

07:00 AM:
 

 

अपेडट जारी...

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

सीट का पिछला परिणाम

दीघा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास छोटा है. 2010 में यह सीट जेडीयू के खाते में गई, साल 2015 में बीजेपी ने 24,779 वोटों से जीत दर्ज की, और 2020 में बीजेपी के संजीव चौरसिया ने सीपीआई(एमएल) की शशि यादव को 46,234 वोटों से हराया. लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी की बढ़त लगातार रही है.

उपचुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

2020 में यहां पंजीकृत मतदाता 4,60,868 थे, जो 2024 में बढ़कर 4,73,108 हो गए. क्षेत्र शहरी है और केवल 1.76% ग्रामीण मतदाता हैं. 2020 में अनुसूचित जाति के मतदाता 10.68% और मुस्लिम मतदाता 9.4% थे.

VVIP सीट्स का क्या है हाल, जानने के लिए यहां क्लिक करें 

दीघा विधानसभा क्षेत्र, जो पटना साहिब लोकसभा सीट के छह हिस्सों में शामिल है, साल 2008 में विधानसभा परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया. 

---- समाप्त ----
