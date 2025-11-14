बिहार में किसकी सरकार... नतीजों से पहले जेडीयू-आरजेडी में पोस्टर वॉर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है. राजद ने पोस्टर जारी कहा है कि इस बार बिहार में 'तेजस्वी सरकार' बनेगी. वहीं जेडीयू ने भी जवाब में पोस्टर रिलीज किया है. बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी ने 'अलविदा चाचा' लिखा पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से जाने का संकेत दिया है. इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जनादेश चाहती है.​

आज, 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तो आरजेडी ने अपने पोस्टर में '14 नवंबर, बिहार में तेजस्वी सरकार' लिखा है. इससे पार्टी की उम्मीद और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा है और महागठबंधन की सत्ता में वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है.​

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बार-बार दावा किया है कि वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस दावे के साथ आरजेडी ने अपने उत्साह को दिखाया है. जेडीयू ने भी अपने पोस्टरों के जरिए आरजेडी के दावों का जवाब दिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की की बात कही है.​

VIDEO | Patna: Bihar Assembly Election counting day -visuals from the RJD headquarters in Patna, where a poster reading “Alvida Chacha”, symbolically showing Nitish Kumar’s exit from the CM chair, has been put up.



The RJD, which contested 143 seats, remains confident of the… pic.twitter.com/XZMYoxaEqy — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025

इस पोस्टर वॉर से यह साफ हो गया है कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. आरजेडी का दावा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की सरकार को बदलना चाहती है, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की की बात कर रही है.​

नतीजों के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है. आरजेडी के पोस्टर और जेडीयू के जवाब दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति और जनता के रुख को दर्शाते हैं.

