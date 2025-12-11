scorecardresearch
 
चुनावी राज्यों में बीजेपी का शंखनाद... गृहमंत्री अमित शाह इस महीने जाएंगे केरल

अमित शाह 28 दिसंबर से चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं. वे बारी-बारी असम, बंगाल और तमिलनाडु का दौरा कर चुनावी तैयारियों, बैठकों और संगठनात्मक रणनीति की समीक्षा करेंगे. सबसे पहले केरल जाने की तैयारी है.

अमित शाह संगठन की तैयारियों का लेगें जायजा (File Photo: ITG)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस महीने के अंत से विधानसभा चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं. वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाक़ात करेंगे. दौरे का मकसद आगामी चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों का जायज़ा लेना है. दौरे की शुरुआत 28-29 दिसंबर को असम से होगी. इसके बाद 30-31 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे.

जनवरी के पहले हफ्ते में गृहमंत्री तमिलनाडु जाएंगे. इसके बाद वह ग्यारह जनवरी को केरल का दौरा करेंगे. यह दौरा चुनावी राज्यों में पार्टी की रणनीति और ज़मीनी तैयारी को मज़बूती देने के लिए किया जा रहा है. 

अमित शाह दौरे के दौरान संगठनात्मक कमियों और रणनीतिक पहलू पर विचार करेंगे.

दिसंबर के आखिरी हफ्ते का शेड्यूल

गृहमंत्री अमित शाह 28 और 29 दिसंबर को असम राज्य का दौरा करेंगे. इसके तुरंत बाद, 30 और 31 दिसंबर को वह पश्चिम बंगाल जाएंगे. इसके बाद, जनवरी महीने में अमित शाह पहले हफ्ते में तमिलनाडु जाएंगे. इसके बाद ग्यारह जनवरी को वह केरल का दौरा करेंगे.

यह भी पढ़ें: शशि थरूर के इलाके में खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस का दबदबा? केरल निकाय चुनाव की वोटिंग कल

इन विजिट्स के दौरान, गृहमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाक़ात करेंगे. वह संगठन की तैयारियों का जायज़ा लेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे.

 
