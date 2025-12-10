UPSSSC PET-2025 रिजल्ट जारी, स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य; 41 आवेदन रद्द

UPSSSC ने PET-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब सभी अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. यह स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य रहेगा. इसी के आधार पर अभ्यर्थी आगे आने वाली भर्तियों में हिस्सा ले सकेंगे. 517 अभ्यर्थियों को शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, इसलिए उनका रिजल्ट भी उन्हीं शर्तों के अनुसार मान्य किया गया है. 44 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड पर नकल या गलत तरीके अपनाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है. वहीं, 41 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए रद्द कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी OMR शीट पर प्रश्न पुस्तिका का नंबर नहीं भरा था.

और पढ़ें

1479 केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा

आयोग के अनुसार, PET परीक्षा 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए 25.31 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 19.43 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. रिजल्ट स्कोर कार्ड के आधार पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. यूपीएसएसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर यूपीएसएसएससी पीईटी परिणाम 2025 का लिंक शेयर कर दिया है.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर यूपीएसएसएससी पीईटी परिणाम डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. होम पेज पर करियर सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाने के लिए आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा. विभिन्न ग्रुप बी और सी पदों के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2025 का परिणाम देख सकते हैं.

Advertisement

यूपीएसएसएससी पीईटी परिणाम 2025 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पीईटी 2025 (प्रारंभिक पात्रता परीक्षा) के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के बाद परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं-

1. आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर 'UPSSSC PET Result 2025 / Scorecard' जैसे लिंक पर क्लिक करें.

3. आपको एक नई विंडो पर पुनः निर्देशित किया जाएगा.

4. पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि आदि सहित अपनी लॉगिन जानकारी प्रदान करें.

5. आपका पीईटी परिणाम/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति सुरक्षित रखें.

---- समाप्त ----