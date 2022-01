Semester Exams: 1 फरवरी से शुरू होंगे सभी कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम, इस राज्य सरकार ने किया ऐलान

Tamil Nadu Semester exams: देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसी बीच वायरस के प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है. राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने शुक्रवार को कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए सेमेस्टर परीक्षाएं 1 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी.

मंत्री ने कहा, "पहले पांच सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी. अंतिम सेमेस्टर वैसे भी जून में हो रहा है, इसलिए हम तब निर्णय लेंगे. लेकिन हम अंतिम परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करना चाहते हैं. इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान, पॉलिटेक्निक आदि सहित सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए शेष सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.

Semester exams in colleges of Tamil Nadu will be held online from Feb 1 to Feb 20. The exams for the final semester (after June) will be held physically. Govt will take a decision regarding opening colleges after Feb 20: State Higher Education Minister K Ponmudi (21.01) pic.twitter.com/VSK4RwPsv0