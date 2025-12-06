एक डॉक्टर तो एक AI साइंटिस्ट... क्या काम करती हैं पावरफुल पुतिन की बेटियां?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी हमेशा से ही रहस्य और सीमित सार्वजनिक जानकारी के कारण चर्चा में रही है. उनकी पहली और एकमात्र आधिकारिक शादी 28 जुलाई 1983 को ल्युदमिला पुतिना (Lyudmila Putina) से हुई थी. दोनों की मुलाकात 1980 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब पुतिन सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी KGB में काम करते थे.
लगभग तीन दशक तक साथ रहने के बाद, 6 जून 2013 को दोनों ने एक संयुक्त इंटरव्यू में यह घोषणा कर सबको चौंका दिया कि वे अलग होने का फैसला कर चुके हैं. इसके बाद 1 अप्रैल 2014 को उनके तलाक की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई. पुतिन और ल्युदमिला की दो बेटियां हैं- मारिया (Maria Putina) और कातरीना (Katerina Tikhonova). जो हमेशा सार्वजनिक नजरों से दूर रखी गईं और अपने निजी जीवन पर सख्त गोपनीयता बनाए रखती हैं.
पुतिन की बेटियां कौन हैं और क्या करती हैं?
व्लादिमीर पुतिन और उनकी पूर्व पत्नी ल्युदमिला की दो बेटियां हैं. मारिया पुतिना (Maria Putina) और कातरीना तिखोनोवा (Katerina Tikhonova). पुतिन अपने परिवार को पूरी तरह निजी रखते हैं, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय जानकारियों के आधार पर उनकी बेटियों का पूरा प्रोफाइल इस प्रकार है:
Mariya Putina
पूरा नाम: Maria Vladimirovna Vorontsova
जन्म: 28 अप्रैल 1985, लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग)
पहचान: पुतिन की बड़ी बेटी
वह क्या करती हैं?
मारिया पेशे से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट (Endocrinologist) हैं- यानी हार्मोन और ग्रोथ डिसऑर्डर विशेषज्ञ डॉक्टर. उन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की पढ़ाई की. वह रूस में बच्चों के एंडोक्राइन और जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं. वह कई बायोटेक और मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों की बीमारियों पर उन्नत इलाज तैयार करना है. कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, वह मेडिकल स्टार्टअप्स और रिसर्च फंड्स से भी जुड़ी हुई हैं.
Katerina Tikhonova
जन्म: 31 अगस्त 1986
पहचान: पुतिन की छोटी बेटी
वह क्या करती हैं?
Katerina Tikhonova का करियर काफी शानदार है- टेक्नोलॉजी, साइंस और डांस. वह तीनों फिल्ड में बेस्ट हैं. वह एक साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ के साथ- साथ, AI और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स की प्रमुख भी हैं. इसके साथ ही वे रॉक एंड रोल डांसर (अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया)
संभालती हैं कई प्रोजेक्ट्स
Katerina Tikhonova मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के Institute for Advanced Studies में काम कर चुकी हैं. वे इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स संभालती हैं. रूसी टेक्नोलॉजी फंड्स और रिसर्च सेंटर में उनका नेतृत्वकारी रोल है. कई रिपोर्टों में उन्हें रूस की यंग टेक्नोक्रैट लीडर कहा जाता है. उन्होंने पहले रूस के एक प्रमुख बिजनेसमैन किरिल शमालोव से शादी की थी. जो रूस के टॉप ओलिगार्क्स में गिने जाते हैं. बाद में दोनों का तलाक हो गया.