अब है AI, CBE कोर्स का बोलबाला.... IIT में अब किन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स?

IIT रोपड़ ने साल 2025 में अपने करीब हर यूजी कोर्स में छात्रों की पसंद में बढ़त दर्ज की है. ये रिपोर्ट Joint Implenentation Committee की ओर से जारी की गई है. इसमें सबसे ज्यादा बढ़त कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स में रही. इनमें 14.55 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है.

और पढ़ें

इस कोर्स को जहां साल 2024 में 16, 326 छात्रों ने चुना था, तो वहीं साल 2025 में ये संख्या बढ़कर 18.702 हो गई है. ये इस बात को दर्शाता है कि डिजिटल की दुनिया में AI, फुल स्टैक डेवलपमेंट और साइब सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

AI और डेटा इंजीनियरिंग में भी हुई बढ़त

इस साल AI और डेटा इंजीनियरिंग में भी अच्छी बढ़त देखी गई है. इसमें कुल 17. 27 फीसदी की बढ़त देखी गई है. जहां, साल 2024 में इस कोर्स को 13,764 छात्रों ने चुना था , तो वहीं, साल 2025 में इसका आंकड़ा 16,141 पर पहुंच गया है. देश-दुनिया में तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है.

Mathematics और Computing में बड़ा मौका

Mathematics और Computing इस दौर का बढ़ता फील्ड है. इस कोर्स में 15.35 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. 2024 में इसके 11,493 विकल्प थे, जो बढ़कर 13,257 हो गए हैं. ये कोर्स उन छात्रों के लिए है जो गणित के फील्ड में काम करना चाहते हैं.

Advertisement

इंजीनियरिंग में भी आई शानदार उछाल

हाल के समय में लोगों का ऐसा मानना है कि इंजीनियरिंग की लोकप्रियता कम हो रही है लेकिन ये पूरी तरह से गलत है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11. 49 फीसदी की बढ़त देखी गई है. 13, 402 से बढ़कर ये 14,943 पर पहुंच गई है. वहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11.35 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है. 11,811 से बढ़कर 13,151 पर पहुच गया है. सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनमें 12.94 फीसदी की बढ़त हुई है. ये 9,693 से बढ़कर 10,947 विकल्पों तक पहुंच गई.

इन दो कोर्सेस की भी बढ़ी डिमांड

हाल ही में शुरू हुए डिजिटल एग्रीकल्चर को छात्रों ने का शानदार रिस्पांस मिला. अपने पहले ही साल में 5,705 छात्रों ने इसका चुनाव किया. इसके साथ ही Electrical Engineering कोर्स को भी छात्रों का साथ मिला. पहले साल में 11,459 छात्रों ने इसका चुनाव किया.

---- समाप्त ----