Education Minister Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 24 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे. निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि CBSE के लिए विज्ञान, गणित, अंग्रेजी का असेसमेंट फ्रेमवर्क आज शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा. कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के सिलेबस के स्तर में सुधार के लिए मूल्यांकन शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार किया जा रहा है.

शिक्षामंत्री ने ट्वीट कर कहा, "मैं CBSE और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा CBSE योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना (CBSE competency-based education project) के हिस्से के रूप में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी कक्षाओं के लिए आज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्‍च करूंगा."

I will be launching the '#CBSE Assessment Framework for Science, Maths and English classes'



as part of @cbseindia29 competency based #education Project by #CBSE and @BritishCouncil.



Mar 24

5 PM