Delhi University Exam 2021: दिल्‍ली यूनिवर्सिटी ने कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी फाइनल सेमेस्‍टर/ वार्षिक परीक्षाओं को एक बार फिर स्थगित कर दिया है. परीक्षाएं पहले 01 जून से शुरू होने वाली थी जो अब 07 जून से शुरू होंगी. फाइनल एग्‍जाम की नई डेटशीट जल्‍द जारी की जाएगी और यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्‍ध होगी. डेटशीट के साथ ही एग्‍जाम के जरूरी दिशनिर्देश भी जारी किए जाएंगे.

Final year semester Exams @UnivofDelhi to be commenced from 7th June 2021.

