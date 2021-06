ICSE Board Exam 2021 Cancelled: कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों और छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य के संकट को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि CBSE बोर्ड कक्षा 12 के छात्रों के रिजल्‍ट अब एक टाइम बाउंड, ऑब्‍जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर पास किया गया. अभी इवेल्‍युएशन प्रोसेस की जानकारी नहीं दी गई है.

CBSE बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के साथ ही, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने भी इस साल के लिए अपनी ICSE परीक्षा रद्द कर दी है. कक्षा 12 के छात्रों का मूल्यांकन अब एक वैकल्पिक योजना के माध्यम से किया जाएगा. बोर्ड ने अभी इस इवेल्‍युएशन फॉर्मूला की जानकारी नहीं दी है मगर कहा है कि यह जल्‍द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

CISCE cancels Class 12 board exams in view of COVID-19 situation: Board Secretary Gerry Arathoon to PTI