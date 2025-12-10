scorecardresearch
 
CBSE 10वीं के बच्चों के लिए नए नियम, ये गलती की तो जवाब देने के बाद भी नहीं मिलेंगे नंबर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए साइंस और सोशल साइंस विषयों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. साल 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी ले सकते हैं.

CBSE ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. (Photo: PTI)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा-10वीं के लिए बड़ा निर्देश जारी किया गया है. साल 2026 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को इन सख्त निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है. ये निर्देश साइंस और सोशल साइंस विषयों एग्जाम के लिए की गई है. 

नियमों की बात करें तो, अब स्टूडेंट्स को साइंस और सोशल साइंस के पेपर अलग-अलग सेक्शन में सॉल्व करना होगा और इसके जवाब भी दिए गए सेक्शन के अंदर ही देना होगा. बोर्ड ने इससे जुड़ी डिटेल्स जारी कर दी है. 

इससे जुड़ी सारी जानकारी अभ्यर्थी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं. एग्जाम 17 फरवरी, 2026 से 10 मार्च, 2026 तक चलेगी. बोर्ड का कहना है कि इस बदलाव से कॉपियों का इवैल्यूएशन अच्छी तरह से होगा.

साइंस के पेपर को तीन सेक्शन में किया गया डिवाइड 

साइंस के पेपर को तीन सेक्शन में बांटा गया है-

पहला- बायोलॉजी
दूसरा- कैमिस्ट्री
तीसरा- फिजिक्स

सोशल साइंस के पेपर को चार सेक्शन में डिवाइड किया गया 

पहला- इतिहास 
दूसरा- जियोग्राफी 
तीसरा- पॉलिटिकल साइंस 
चौथा- इकोनॉमिक्स 

दिए गए सेक्शन में देना होगा जवाब 

गौर करने वाली बात ये है कि दिए गए निर्धारित जगहों पर भी जवाब देना होगा. अभ्यर्थियों को आंसर शीट में साइंस के लिए तीन सेक्शन और सोशल साइंस के लिए 4 सेक्शन बनाकर जवाब देना होगा. हर सवाल का जवाब उसके दिए जगह पर ही लिखना होगा. अगर जवाब मिक्स हुए, तो उसका नंबर नहीं दिया जाएगा. 
 

