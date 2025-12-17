यूपी में 12वीं पास के लिए निकली लेखपाल की भर्ती, जल्द करें आवेदन, ये है आखिरी तारीख

यूपी लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके तहत उम्मीदवार आवेदन 29 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं.

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी, 2026 को निर्धारित की गई है.

इन तारीखों पर दें ध्यान

इस पद पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे. वहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 4 फरवरी, 2026 है.

वैकेंसी का बंटवारा

इस भर्ती के तहत कुल 7994 पदों नियुक्ति की जाएगी. इसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 796 पद आरक्षित किए गए हैं. वहीं, कुल पदों में से 1592 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

क्या है आवेदन के लिए योग्यता?

लेखपाल पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा (12वीं) पास होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार पीईटी 2025 परीक्षा में भी हिस्सा लिया हो. इसके लिए ऐज लिमिट भी निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों ने पहली जुलाई को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र न हो. वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए उम्र में छूट दी जाएगी.

देना होगी आवेदन शुल्क

अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी समेत लभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के लिए 25 रुपये देने होंगे.

