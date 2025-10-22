scorecardresearch
 

रक्षा क्षेत्र में MP को बड़ी सौगात... खजुराहो में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस, 1000 एकड़ जमीन को मिली हरी झंडी

पहले एयरबेस के लिए ग्वालियर, झांसी और प्रयागराज में जमीन तलाशी गई थी, लेकिन फिर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल खजुराहो को चुना गया. एयरबेस के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन खजुराहो एयरपोर्ट के पास चुनी गई है.

भारतीय वायु सेना के फाइटर प्लेन अब खजुराहो से भी उड़ान भरेंगे.(Photo:META AI)
भारतीय वायु सेना के फाइटर प्लेन अब खजुराहो से भी उड़ान भरेंगे.(Photo:META AI)

मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल खजुराहो को जल्द ही देश के सबसे बड़े एयरबेस की सौगात मिलने वाली है. यह एयरबेस भारतीय वायु सेना (IAF) के फाइटर जेट और सैन्य विमानों के लिए अहम भूमिका निभाएगा. रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एयरबेस के लिए खजुराहो एयरपोर्ट के पास करीब 1000 एकड़ जमीन चुनी गई है. सहमति बनी तो अगले साल से जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो सकती है. यह एयरबेस न केवल फाइटर जेट के लिए बल्कि सैन्य विमानों के लिए भी एक रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा.

सांसद वीडी शर्मा ने दी जानकारी
इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व  अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा (वी डी शर्मा) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि खजुराहो एयरपोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए उन्होंने लगातार रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी.

उनकी कोशिशों के चलते हाल ही में देश में चार एयरपोर्ट (प्रयागराज, झांसी और ग्वालियर) का सर्वे किया गया था, जिसमें खजुराहो एयरपोर्ट को सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक एयरबेस बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है.

सांसद वीडी शर्मा का कहना है कि एयरबेस बनाने के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह परियोजना न केवल खजुराहो बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. खजुराहो में एयरबेस बनने से क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की महत्ता में ज़बरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है. 

