बिहारः सीवान में कट्टा लहराते दिनदहाड़े लूटे थे लाखों के गहने, 6 आरोपी गिरफ्तार

बिहार के सीवान जिले में गुरुवार को नकाबपोश बदमाशों ने हथियार लहराते हुए सर्राफा दुकान से लाखों रुपये के गहने लूट लिए थे. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया है. बदमाशों के पास से लूट का माल बरामद कर लिया गया है.

लूट के बाद फायरिंग करते हुए भाग निकले थे बदमाश (Photo: ITG)

बिहार के सीवान जिले में गुरुवार को बदमाशों ने सोने-चांदी के आभूषण की एक दुकान से लाखों रुपये मूल्य के गहने लूट लिए थे. सीवान पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया है.

घटना सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टाड़ी बाजार की है. जानकारी के मुताबिक कृष्णा सोनी की टाड़ी बाजार में कृष्णा ज्वैलर्स नाम से सोने-चांदी के गहनों की दुकान है. गुरुवार की दोपहर में दो बाइक से छह बदमाश कृष्णा की दुकान पर पहुंचे और हथियार के बल पर बंधक बना लिया. दुकान मालिक को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने बोरे में गहने भरे और फायरिंग करते हुए भाग निकले.

इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी ने भी मौका मुआयना किया. पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले और भीड़ के हत्थे चढ़े बदमाश को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: ठगी का 'कॉर्पोरेट मॉडल': 50 कर्मचारी, लग्जरी कार में एंट्री... शातिर प्रेमशंकर ने ऐसे लूटे करोड़ों; NEET क्लियर करवाने देता था झांसा

पुलिस अधीक्षक ने दावा किया था कि वारदात को अंजाम देने वाले गैंग की पहचान हो गई है. जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. पुलिस ने अब सभी बदमाशों को पकड़ लिया है. गौरतलब है कि लूटपाट के बाद फरार होते समय बदमाशों ने टाड़ी बाजार में फायरिंग भी की. करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग से व्यापारियों में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: सीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप लूट की घटना, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

कुछ लोगों ने फायरिंग करते बदमाशों की वीडियो भी बना ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. घटना को लेकर इलाकाई लोगों और व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी थी.

