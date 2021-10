गुजरात: NIA को सौंपी गई मुंद्रा पोर्ट से जब्त की गई करोड़ों की हेरोइन मामले की जांच

गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई 2988.21 किलोग्राम हेरोइन के मामले की जांच NIA ने ले ली है. अब इस मामले की जांच NIA करेगी. 6 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था जिसके बाद इस मामले की जांच NIA को दे दी गई है.

बता दें कि डीआरआई के अनुसार, हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक फर्म द्वारा आयात किया गया था और फर्म ने खेप को 'टेल्कम पाउडर' घोषित किया था.

वहीं, निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई है. जब ये कन्साइनमेंट अफ़ग़ानिस्तान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, तब डीआरआई (DRI) और कस्टम ने इसकी जांच की.

NIA says it has taken up the investigation in the seizure of 2988.21 kgs of heroin at Mundra Port, Gujarat disguised as consignment of ‘semi-processed talc stones’ originating from Afghanistan which had arrived from Bandar Abbas Port, Iran pic.twitter.com/UKSWO7khn4