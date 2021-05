PNB स्कैम: क्या फर्जी पहचान की मदद से एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था मेहुल चोकसी?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर बीते कुछ दिनों में लगातार सुर्खियां बन रही हैं. एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका पहुंचा मेहुल चोकसी अब पुलिस की गिरफ्त में है. दावा है कि मेहुल चोकसी यहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, जो बाद में पकड़ा गया. लेकिन मेहुल चोकसी आखिर एंटीगुआ से इतनी आसानी से यहां कैसे पहुंच गया, इसको लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है.



इंडिया टुडे के पास दो ट्रैवलर के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो कि गुरजीत भंडाल, गुरमीत सिंह के नाम से हैं. ये दोनों पिछले 45 दिनों में दो बार डोमिनिका गए हैं. डोमिनिका से पहले अप्रैल में ये सेंट लूसिया का दौरा कर चुके हैं, इन्होंने हैकशॉ बोट चार्टर्स लिमिटेड का सहारा लिया. वहां मौजूद डॉक्यूमेंट्स में दोनों यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं.



एक महीने के बाद ये शख्स डोमिनिका पहुंचते हैं, लेकिन इस बार दोनों में से एक अपनी नागरिकता भारतीय बताता है. वैसे कागजों में मेहुल चोकसी का डोमिनिका जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन शक होता है कि जिन नामों का जिक्र किया गया, उनमें भारतीय नागरिकता क्यों बताई गई?



अब इन दोनों नामों को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि कोबरा टूर का नाम मेहुल चोकसी को एक देश से दूसरे देश की यात्रा की सर्विस देने में आया है. इससे अलग डोमिनिका का कहना है कि मेहुल चोकसी गलत तरीके से उनके यहां पहुंचा, वहीं मेहुल चोकसी के वकील का कहना है कि उसे अगवा किया गया था.

Owner of Cobra Tours Services in Dominica, Andrew, in an exclusive interview to India Today correspondent @Geeta_Mohan, says, " These reports of Mehul Choksi availing our services is untrue and propaganda to divert attention."

