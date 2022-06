CrPC Section 142: किसी जांच के लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट दे सकता है ऐसा आदेश

What is section 142 of CrPC, definition of section 142 of CrPC, section 142 of CrPC, what is section 142 of CrPC, rules of section 142 of CrPC, provisions of section 142 of CrPC, Injunction Pending Inquiry, Law and order, Crime क्या होती है सीआरपीसी की धारा 142, सीआरपीसी की धारा 142 की परिभाषा, सीआरपीसी की धारा 142, सीआरपीसी की धारा 142 क्या है, सीआरपीसी की धारा 142 के नियम, सीआरपीसी की धारा 142 के प्रावधान, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, पुलिस, कानून और व्यवस्था, जुर्म

X

जांच के लंबित रहने तक की प्रक्रिया से जुड़ी है ये धारा