scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेप केस की धमकी, लाखों की वसूली और चार गिरफ्तार... अमरोहा में दारोगा की साजिश का ऐसे हुआ खुलासा

अमरोहा में हापुड़ के दारोगा समेत एक पूरे गैंग पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला बेहद हैरान करने वाला है. आरोपियों का गैंग फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली कर रहा था. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी अहम सबूत बन गई है.

Advertisement
X
पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जबकि आरोपी दारोगा फरार है (फोटो-ITG)
पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जबकि आरोपी दारोगा फरार है (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की साजिश का बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में हापुड़ जिले में तैनात एक दारोगा, एक पीआरडी जवान और एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. गैंग द्वारा झूठे आरोप लगाकर जबरन पैसे वसूलने का आरोप सामने आया है. पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी दारोगा फरार बताया जा रहा है. मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

दो हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपी गिरफ्तार
गजरौला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो हिस्ट्रीशीटर आरोपी खालिद और दीपक शामिल हैं. इनके अलावा पीआरडी जवान लाखन और महिला कौशर को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल किया गया एक सैमसंग फोल्ड-7 मोबाइल फोन बरामद किया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है.

दारोगा नितिन कुमार वर्मा फरार
इस मामले में हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में तैनात दारोगा नितिन कुमार वर्मा मुख्य आरोपी है. पुलिस के मुताबिक वह गैंग के सूत्रधार खालिद के कहने पर इस साजिश में शामिल हुआ था. वारदात के बाद से दारोगा फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है. एक अन्य आरोपी नवीन वर्मा की भी तलाश जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Goa club fire case Luthra brothers arrest
गोवा अग्निकांड: भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स पर BNS की इन धाराओं में होगी कार्रवाई 
Three arrested in Agra daughter murder (Photo - ITG)
मां ने पकड़े पैर, बाप ने दुपट्टे से घोंट दिया गला... रिटायर्ड दारोगा ने ऐसे किया बेटी का कत्ल 
Uma from Saharanpur murdered in Haryana, accused Bilal arrested (Photo - ITG)
उमा का सिर धड़ से अलग करने के बाद अपने निकाह की शॉपिंग करने पहुंचा था बिलाल! 
Codeine cough syrup smuggling case
कोडीन कफ सिरप मामले में शुभम और विकास के खिलाफ NBW जारी, STF ने किए नए खुलासे 
ministers PA Anant Garje in police custody
डॉक्टर पत्नी की आत्महत्या मामले में फंसे पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे, SIT ने लिया हिरासत में 
Advertisement

प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया
पुलिस जांच में सामने आया कि सम्भल जिले के रहने वाले नईम को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया गया था. इसके बाद उसे झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई. आरोपियों ने खुद को थाना गजरौला में तैनात बताते हुए वर्दी का इस्तेमाल किया. इस डर से पीड़ित और उसके परिवार से लाखों रुपये वसूल लिए गए. गैंग ने पीड़ित से कुल 1.25 लाख रुपये की उगाही की.

शिकायत के बाद पुलिस एक्शन
पीड़ित नईम ने जब अमरोहा पुलिस से शिकायत की, तब पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की. सबसे पहले पीड़ित द्वारा बताए गए इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. फुटेज में पुलिस वर्दी में दारोगा और सिपाही नजर आए. इसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

सीडीआर जांच से खुलासा
अमरोहा पुलिस ने आरोपी खालिद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की. इससे सिंभावली थाने में तैनात दारोगा और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आ गई. जांच में साफ हुआ कि अमरोहा पुलिस का नाम लेकर हापुड़ पुलिस से जुड़े लोग सम्भल के युवक से ठगी कर रहे थे. इसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

Advertisement

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस
गजरौला थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इनमें धारा 308(5) और 308(7) (जबरन वसूली), 127(2) (गैरकानूनी हिरासत), 317(2) (चोरी की संपत्ति) और 61(2) (आपराधिक साजिश) शामिल हैं. पुलिस लगातार दबिश देकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

दारोगा निलंबित, जांच तेज
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. गढ़मुक्तेश्वर की सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि आरोपी दारोगा नितिन कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस की सख्त कार्रवाई
गिरफ्तार किए गए सभी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस फरार दारोगा और अन्य साथी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. इस मामले ने पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े किए हैं. अमरोहा पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement