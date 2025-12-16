रेप केस की धमकी, लाखों की वसूली और चार गिरफ्तार... अमरोहा में दारोगा की साजिश का ऐसे हुआ खुलासा

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की साजिश का बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में हापुड़ जिले में तैनात एक दारोगा, एक पीआरडी जवान और एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. गैंग द्वारा झूठे आरोप लगाकर जबरन पैसे वसूलने का आरोप सामने आया है. पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी दारोगा फरार बताया जा रहा है. मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

दो हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपी गिरफ्तार

गजरौला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो हिस्ट्रीशीटर आरोपी खालिद और दीपक शामिल हैं. इनके अलावा पीआरडी जवान लाखन और महिला कौशर को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल किया गया एक सैमसंग फोल्ड-7 मोबाइल फोन बरामद किया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है.

दारोगा नितिन कुमार वर्मा फरार

इस मामले में हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में तैनात दारोगा नितिन कुमार वर्मा मुख्य आरोपी है. पुलिस के मुताबिक वह गैंग के सूत्रधार खालिद के कहने पर इस साजिश में शामिल हुआ था. वारदात के बाद से दारोगा फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है. एक अन्य आरोपी नवीन वर्मा की भी तलाश जारी है.

प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया

पुलिस जांच में सामने आया कि सम्भल जिले के रहने वाले नईम को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया गया था. इसके बाद उसे झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई. आरोपियों ने खुद को थाना गजरौला में तैनात बताते हुए वर्दी का इस्तेमाल किया. इस डर से पीड़ित और उसके परिवार से लाखों रुपये वसूल लिए गए. गैंग ने पीड़ित से कुल 1.25 लाख रुपये की उगाही की.

शिकायत के बाद पुलिस एक्शन

पीड़ित नईम ने जब अमरोहा पुलिस से शिकायत की, तब पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की. सबसे पहले पीड़ित द्वारा बताए गए इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. फुटेज में पुलिस वर्दी में दारोगा और सिपाही नजर आए. इसके बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया.

सीडीआर जांच से खुलासा

अमरोहा पुलिस ने आरोपी खालिद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की. इससे सिंभावली थाने में तैनात दारोगा और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आ गई. जांच में साफ हुआ कि अमरोहा पुलिस का नाम लेकर हापुड़ पुलिस से जुड़े लोग सम्भल के युवक से ठगी कर रहे थे. इसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस

गजरौला थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इनमें धारा 308(5) और 308(7) (जबरन वसूली), 127(2) (गैरकानूनी हिरासत), 317(2) (चोरी की संपत्ति) और 61(2) (आपराधिक साजिश) शामिल हैं. पुलिस लगातार दबिश देकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

दारोगा निलंबित, जांच तेज

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. गढ़मुक्तेश्वर की सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि आरोपी दारोगा नितिन कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस की सख्त कार्रवाई

गिरफ्तार किए गए सभी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस फरार दारोगा और अन्य साथी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. इस मामले ने पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े किए हैं. अमरोहा पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया जाएगा.

