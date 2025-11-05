scorecardresearch
 

केरल में दो महीने के मासूम को मां ने कुएं में फेंका, पुलिस ने ऐसे खोला कत्ल का राज

केरल के कन्नूर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है. तलिपरम्बा के कुरुमाथुर इलाके में एक मां ने अपने दो महीने के मासूम बेटे को कुएं में फेंक दिया. परिवार ने इसे हादसा बताया, लेकिन पुलिस की जांच के दौरान हत्यारोपी मां की करतूत का खुलासा हो गया.

केरल के कन्नूर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. (Photo: Representational)
केरल के कन्नूर जिले के तलिपरम्बा के कुरुमाथुर इलाके में एक महिला को अपने दो महीने के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला ने सोमवार सुबह अपने ही नवजात बच्चे को घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया था. आरोपी महिला की पहचान मुबाशिरा के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को उसके घर से पकड़ा गया है. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक  बच्चा का नाम अमीश एलन था. वो घर के बाथरूम के पास बने कुएं में फेंके जाने के बाद मृत पाया गया. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने जब बच्चे की चीखें सुनीं, तो वे भागकर मौके पर पहुंचे और कुएं से उसे बाहर निकाला. आरोपी महिला ने शुरुआत में दावा किया कि बच्चा फिसल गया था.

उसने कहा कि नहलाते समय बच्चा उसके हाथ से फिसल कर गलती से कुएं में गिर गया. लेकिन पुलिस की जांच के दौरान उसके बयान पर शक हुआ, क्योंकि कुएं में ग्रिल और ढक्कन दोनों मौजूद थे. ऐसे में किसी बच्चे का यूं ही फिसलकर गिर जाना असंभव लग रहा था. रिश्तेदारों ने भी शुरुआत में वही बयान दिया था.

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि कुएं के ऊपर ग्रिल होने के बावजूद बाथरूम के पास एक छोटा सा खुला हिस्सा था, जहां से संभव था कि बच्चे को फेंका गया हो. इस घटना के दौरान लोग बच्चे को निकालकर पहले थलिपरम्बा कोऑपरेटिव हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि मुबाशिरा और उसके परिवारजनों से दो दिनों तक लगातार पूछताछ की गई. इस दौरान थलिपरम्बा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के.ई. प्रेमचंद्रन की देखरेख में जांच चलती रही. पुलिस को ऐसे कई संकेत मिले, जिससे पता चला कि ये सोची-समझी साजिश थी.

मंगलवार को मिले कुछ सबूतों से यह शक पुख्ता हो गया कि मां ने ही जानबूझकर बच्चे को कुएं में फेंका था. हालांकि इस दर्दनाक कदम के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और आने वाले दिनों में मकसद का खुलासा किया जाएगा. लोग इस घटना से सदमे में हैं. 

---- समाप्त ----
