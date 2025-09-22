scorecardresearch
 

झारखंड में पैसे और मोबाइल फोन देने से इनकार करने पर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

Jamtara Murder Case: जामताड़ा जिले से रविवार रात एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई. मामूली विवाद में एक महिला ने अपने पति को मौत के नींद सुला दिया. मोबाइल और पैसों की मांग को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि उसने पति पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

झारखंड के जामताड़ा में दिल दहलाने वाली वारदात, आरोपी पत्नी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
झारखंड के जामताड़ा जिले में एक घरेलू विवाद खून-खराबे में बदल गया. रविवार देर रात मिहिजाम थाना क्षेत्र के पाइपलाइन इलाके में 40 वर्षीय महावीर यादव की उसकी पत्नी ने घर के अंदर ही चाकू से वार कर हत्या कर दी. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसडीपीओ विकास कुमार ने बताया कि मृतक महावीर यादव मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कई वर्षों से परिवार के साथ मिहिजाम में रह रहा था. रविवार रात उसकी पत्नी काजल देवी ने उससे पैसे और मोबाइल फोन की मांग की थी. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. गुस्से में आकर काजल ने रसोई से चाकू उठाया और महावीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

चाकू के हमले से महावीर के सीने और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म आए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है. आरोपी काजल देवी के खिलाफ मिहिजाम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस अब मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हत्या की वजह पैसों और मोबाइल फोन की मांग बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं. पड़ोसियों का कहना है कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. लेकिन रविवार का विवाद मौत के साथ खत्म हुआ.

बताते चलें कि घरेलू विवाद से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. कई मामलों में पति को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं पत्नी की हत्या हो जाती है. मेरठ का मुस्कान कांड और इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस इसकी ताजा मिसालें हैं. इनमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करा दी थी. इन मामलों में अवैध संबंध एक बड़ी वजह के रूप में सामने आया है. 

