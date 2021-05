पश्चिम बंगाल चुनाव: बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हुआ हमला, ऑफिस में तोड़फोड़

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे स्पष्ट होने लगे हैं. 200 से ज्यादा सीतों पर बढ़त बना चुकी तृणमूल कांग्रेस फिर जोरदार वापसी को तैयार है. वहीं 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी सेंचुरी भी नहीं लगा पाई है. उनकी फिगर 83 से 85 के बीच झूलती दिख रही है. इस बीच शानदार जीत से उत्साहित टीएमसी के कार्यकर्ता अब सड़क पर जश्न मना रहे हैं, गुलाल से होली खेल रहे हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं. अब खबर आई है कि कूचबिहार में हिंसा हुई है.



बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हुआ हमला

कूचबिहार में बीजेपी प्रत्याशी मिहिर गोस्वामी की गाड़ी पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है. वहीं उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ का प्रयास रहा है. बीजेपी की तरफ से तृणमूल पर आरोप लगा है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है. वैसे तृणमूल की बड़ी जीत के बीच ऐसी हिंसा हैरान नहीं करती है. बंगाल के चुनाव के दौरान जिस तरह की हिंसा देखने को मिली थी, उसे देखते हुए ऐसी घटनाएं काफी आम हैं और दोनों बीजेपी और तृणमूल की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं.

Breaking now!



Massive crowd of @AITCofficial workers reach outside #BJP HQ in Kolkata to celebrate.



Pandemic, anyone?#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/SVyox6hynV