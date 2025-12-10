scorecardresearch
 
ओडिशा में महिला का कटा सिर मिलने से भड़की हिंसा, 2 गांवों में तनाव, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद

मलकानगिरी में आदिवासी महिला की सिरकटी लाश मिलने के बाद फैले तनाव ने पूरे इलाके को चपेट में ले लिया है. नदी किनारे उसका कटा हुआ सिर मिलने के बाद हालात और बिगड़ गए. हिंसा, आगजनी, पलायन और 200 से ज्यादा घरों को नुकसान ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है.

मलकानगिरी में दो गांवों के बीच हुए बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात. (Photo: Representational)
ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासी महिला का कटा हुआ सिर मिलने के बाद हालात बिगड़ गए हैं. उग्र लोगों ने बवाल काट दिया. हिंसा और आगजनी से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है. इसके बाद माहौल को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट सर्विस बैन 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है. पुलिस ने इस मामले में सुभा रंजन मंडल नामक 42 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मलकानगिरी के पोटेरू नदी किनारे कन्या आश्रम के पास 51 वर्षीय लेक पोडियामी का कटा सिर बरामद हुआ था. सिर मिलने की जगह वह स्थान था, जहां से उसका शव लगभग 15 किलोमीटर दूर 4 दिसंबर को मिला था. वो 1 दिसंबर से अपने घर से लापता थी. उसके परिवार के लोगों ने 3 दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी. अगले ही दिन सिरकटी लाश बरामद हुई. 

बुधवार को जब कटा हुआ सिर मिला, तो पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच तेज कर दी. मृतका के शव को मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच गांव में दफनाया गया. लेकिन वारदात का असली विस्फोट रविवार दोपहर हुआ, जब गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. राखेलगुडा के बड़ी संख्या में आदिवासी MV-26 गांव पर टूट पड़े, जहां कथित तौर पर बंगाली परिवार रहते हैं. 

देखते ही देखते करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा, कई में आग लगा दी गई और पूरा इलाका दहशत में आ गया. हिंसा के बाद दो गांवों राखेलगुडा और MV 25 में रोक जारी है. पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद शुरुआती जांच में हत्या की कड़ियां खुलती गईं, जिसने आदिवासी बहुल इलाके में फैले गुस्से को और तेज कर दिया.

हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद रखने की अवधि बढ़ा दी. पहले का बैन बुधवार दोपहर 12 बजे खत्म होना था, लेकिन जिला कलेक्टर की सिफारिश पर इसे 24 घंटे और आगे बढ़ा दिया गया. जिला प्रशासन ने MV-26 गांव में फ्री किचन शुरू किया है. यहां से भागे 300 लोगों को वापस लाकर खाने, कंबल और जरूरी सामान की व्यवस्था कराई गई है. लोग अस्थायी शिविरों में हैं.

---- समाप्त ----
