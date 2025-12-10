scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेलंगाना पंचायत चुनाव से पहले बवाल, कांग्रेस–BRS समर्थकों की भिड़ंत में कार्यकर्ता की मौत

तेलंगाना के सुर्यापेट जिले में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और BRS समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक BRS कार्यकर्ता की मौत हो गई. इस खूनी वारदात के बाद KTR ने कांग्रेस पर ‘मर्डर पॉलिटिक्स’ का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है (फाइल फोटो-ITG)
पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है (फाइल फोटो-ITG)

Telangana Panchayat Election Violence: तेलंगाना के सुर्यापेट जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया. लिंगमपल्ली गांव में कांग्रेस और BRS समर्थकों के बीच खूनी झड़प हो गई. जिसमें एक BRS कार्यकर्ता की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, यह झड़प मंगलवार रात उस समय हुई जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका था और दोनों गुट आमने-सामने आ गए थे.

दो राजनीतिक गुटों में जमकर मारपीट
पुलिस ने बताया कि पहले मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया. दोनों समूहों में लाठी–डंडों और पथराव के साथ हिंसक भिड़ंत हो गई. इसी झड़प में 57 वर्षीय BRS कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई.

दो अस्पतालों में भर्ती हुए घायल
घायल नेता को पहले सुर्यापेट के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया. लेकिन बुधवार तड़के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कई तरह के हथियार और पत्थर भी बरामद किए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Two girls missing from Bijnor found in Punjab (Photo- ITG)
'क्राइम पेट्रोल' देखकर बिजनौर से भागीं छात्राएं! 24 दिन बाद पंजाब से बरामद  
जिनके दौर में हुए चर्चित एनकाउंटर, देखें यूपी के पूर्व DGP से बातचीत 
गुजरात आजतक: साइबर फ्रॉड के नेटवर्क का पुलिस ने कैसे किया पर्दाफाश?  
Rahman Dakait biography
असली धुरंधर: जुर्म, सियासत और एनकाउंटर में मौत... ल्यारी के रहमान डकैत की कहानी 
Delhi mobile snatching murder case disclosure
मोबाइल स्नैचिंग का विरोध करने पर हुआ था आर्यन का मर्डर, दो नाबालिगों समेत चारों आरोपी गिरफ्तार 

मृतक की बहू चुनाव में उम्मीदवार
परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक की बहू इस बार पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. उनकी उम्मीदवारी को लेकर गांव में पहले से ही राजनीतिक खींचतान थी. परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों ने सुनियोजित हमले में उनके परिजन की हत्या की.

Advertisement

केटीआर का तीखा हमला
घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए BRS वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने में नाकाम है, इसलिए हिंसा और हत्या की राजनीति अपना रही है. KTR ने इसे कांग्रेस की “Politics of murder” बताया.

'कांग्रेस के अत्याचार बर्दाश्त नहीं'
KTR ने बयान जारी कर कहा कि BRS ऐसे हमलों और अत्याचारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व मृतक कार्यकर्ता के परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

गांव में चौकसी बढ़ाई गई
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल लिंगमपल्ली गांव में शांति है. हालांकि, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए.

कांग्रेस समर्थकों पर उंगली
परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नूथनकल थाने में केस दर्ज कर लिया है. FIR में कांग्रेस समर्थकों पर हमले और हत्या का आरोप लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि सभी बयानों को दर्ज किया जा रहा है. अब घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है.

Advertisement

बढ़ा राजनीतिक तापमान
तेलंगाना में 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव तीन चरणों में होने जा रहे हैं. ऐसे में ठीक मतदान से पहले हुई यह हिंसा चुनावी माहौल को और गरमा सकती है. स्थानीय नेताओं के बीच पहले से बढ़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने इस घटना को और अधिक गंभीर बना दिया है.

सख्त कार्रवाई का आश्वासन
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच जारी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement