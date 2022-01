दिल्ली में IED वाली साजिश, गाजीपुर में मिले विस्फोटक को गड्ढे में किया गया ब्लास्ट

दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मिले संदिग्ध बैग में IED (Improvise explosive device) था. फिलहाल उसे एक बड़े गड्ढे में ब्लास्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया है. बैग में बम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची NSG की टीम ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में हिंट दिया था. इसके बाद मौके पर जेसीबी बुलाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था. इसी गड्ढे में आईईडी को ब्लास्ट कराया गया. वहीं मौके पर मौजूद स्पेशल सेल की टीम मामले में एक्टिव हो गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर किसने बैग में IED रखा था. वह इसे कहां से लेकर आया था और कहां लेकर जाना था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर एक पीसीआर कॉल मिली थी. बताया गया था कि गाजीपुर इलाके में एक संदिग्ध बैग है जिसमें बम है. सूचना के बाद इलाके की पुलिस और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची थी. इसके बाद NSG की टीम और बम डिस्पोजल की टीम भी पहुंची.

#WATCH | Delhi: National Security Guard (NSG) carries out a controlled explosion of the IED found at East Delhi's Ghazipur Flower Market pic.twitter.com/tV0PMYxSLF