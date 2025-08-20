कार में दो मासूम बच्चों की लाशें मिलने से मचा हड़कंप, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक कार के भीतर दो मासूम बच्चों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों बच्चे सगे भाई थे. पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात शहर में एक खड़ी कार में दो नाबालिग भाइयों के शव मिले हैं.

जयपुर पुलिस ने पीटीआई को बताया कि जयपुर निवासी शहजाद के बेटे अनस (8) और अहसान (5) शाम को अपने घर के पास खेलते समय लापता हो गए थे. जब वे देर शाम तक घर नहीं लौटे, तो उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद में दोनों बच्चे अपने घर के पास खड़ी एक कार में बेहोश पाए गए. उन्हें फौरन एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को शक है कि मौत का कारण दम घुटना हो सकता है, जबकि परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा, 'पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चल पाएगा.

पुलिस ने आगे बताया कि जिस कार में दोनों बच्चों की लाशें मिली हैं, वह उसी इलाके के एक निवासी की है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की है. मामले की छानबीन जारी है.

