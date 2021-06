मुंबई: महिला पुलिस अफसर के साथ रेप का आरोप, 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई के मेघवाड़ी थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. महिला के अनुसार एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर अधिकारी से कथित तौर पर रेप किया जबकि दो अन्य आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल किया. महिला की तस्वीरों के आधार पर आरोपी ब्लैकमेल कर रहे थे.

मेघवाड़ी थाने में महिला पुलिस अधिकारी ने रेप और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है. हालांकि, अपराध (रेप) का अधिकार क्षेत्र पवई क्षेत्र में था, ऐसे में मेघवाड़ी में एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई और पवई पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी गई. मामले पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर हमने तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 384, 328, 120बी, 500, 504, 506, 509 और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

Maharashtra: FIR registered at Mumbai's Meghwadi Police Station against 3 people for allegedly raping a female assistant police inspector



"Main accused raped her on pretext of marriage. He recorded the act to blackmail her &made his 2 friends to rape her," a police officer says