Mumbai: डॉक्टर पत्नी की आत्महत्या मामले में फंसे मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे, SIT ने लिया हिरासत में

मुंबई में केईएम अस्पताल की डॉक्टर गौरी पालवे की आत्महत्या मामले में उनके पति अनंत गर्जे को SIT ने हिरासत में ले लिया है. अनंत गर्जे मंत्री पंकजा मुंडे के PA हैं. यह पूरा मामला घरेलू विवाद का है. पढ़ें जांच की पूरी कहानी.

X
डॉ. गौरी के पति अनंत महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा के पीए हैं (फोटो-ITG)
Mumbai Doctor Gauri Palve Suicide Case: मुंबई में डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद सियासी और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया. केईएम अस्पताल में दंत चिकित्सक के रूप में कार्यरत गौरी पालवे ने 22 नवंबर को वर्ली स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. गौरी महाराष्ट्र की डेयरी विकास मंत्री पकंजा मुंडे के पीए अनंत गर्जे की पत्नी थी.

पुलिस के मुताबिक, गौरी ने यह कदम घरेलू विवादों के चलते उठाया. मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई है. शिकायत में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. जिसके चलते अनंत को हिरासत में लिया गया है.

पति पर गंभीर आरोप
दरअसल, इस मामले में महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे को मुख्य आरोपी बनाया गया है. अनंत गर्जे और गौरी पालवे की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी. शादी के कुछ महीनों बाद ही रिश्तों में तनाव की बात सामने आई. पुलिस ने परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गर्जे समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया.

SIT की हिरासत में आरोपी
अनंत गर्जे को पहले ही गिरफ्तार कर आर्थर रोड जेल में रखा गया था. सोमवार को मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने उन्हें जेल से अपनी हिरासत में लिया. इसके बाद गर्जे को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तीन दिन की SIT कस्टडी में भेज दिया.

DCP के नेतृत्व में जांच
इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 5 दिसंबर को SIT का गठन किया था. यह टीम जोन-4 की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रागसुधा आर के नेतृत्व में काम कर रही है. SIT में कुल आठ सदस्य शामिल हैं. टीम का मकसद आत्महत्या के पीछे की पूरी सच्चाई, पारिवारिक विवाद और कथित मानसिक उत्पीड़न की कड़ियों को जोड़ना है.

अनंत गर्जे से होगी गहन पूछताछ
SIT की हिरासत के दौरान अनंत गर्जे से गहन पूछताछ की जाएगी. पुलिस घरेलू विवाद, कॉल डिटेल्स, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. इस केस में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. मृतका के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
