राजस्थान में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 करोड़ की MD बरामद, महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झुंझुनू में MD ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस छापेमारी में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत का प्रतिबंधित पदार्थ, केमिकल और ड्रग बनाने का उपकरण जब्त किया गया है. फैक्ट्री से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

यह कार्रवाई मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा की गई. यह पूरा ऑपरेशन 4 अक्टूबर को मिली खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुआ था. उस दिन ठाणे जिले में की गई शुरुआती तलाशी में 501.6 ग्राम MD ड्रग बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई. 8 मोबाइल फोन और 2 बाइक भी जब्त की गई थीं.

पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक ने बताया कि इस शुरुआती कार्रवाई के बाद मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ी. छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद काशीगांव पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने चार और आरोपियों को पकड़ा. इनके पास से 20 लाख रुपये कीमत की MD ड्रग बरामद की गई.

इसके साथ ही दो कार, एक बाइक और छह मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस का कहना है कि ये सभी जब्त सामान सीधे तौर पर ड्रग कारोबार से जुड़े हुए थे. पूछताछ में मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा गया. रविवार को पुलिस ने झुंझुनू में एक फैक्ट्री पर छापा मारा. वहां अनिल विजयपाल सिहाग नामक व्यक्ति ड्रग का निर्माण कर रहा था.

छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से करीब 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ, बड़ी मात्रा में केमिकल और ड्रग बनाने का पूरा सेटअप बरामद किया गया. इन सभी सामान की कुल कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है. फैक्ट्री से पकड़े गए आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस ड्रग फैक्ट्री का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला था.

