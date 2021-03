लखनऊ गोलीकांड: बीजेपी सांसद के बेटे ने साले से करवाई थी खुद पर फायरिंग, कहा था- किसी को फंसाना है

मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है. लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई. पुलिस के मुताबिक, एक लाइसेंसी रिवाल्वर था, जिसे बरामद कर लिया गया है, साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोल दिए है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि यह घटना रात के करीब 2 बजकर 10 मिनट पर हुई, पहले बताया गया कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई, अब तक की तहकीकात में पता चला है कि सांसद के बेटे के कहने पर उसके साले ने गोली चलाई.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि जिस पिस्टल से गोली चली थी, उसे हमने रिकवर कर लिया है, पिछले साल सांसद के बेटे ने लव मैरिज किया था, उसके बाद से वह अपने पिता से अलग रह रहे थे, घटना को लेकर तहकीकात जारी है.

आरोपी साले का कबूलनामा

साले आदर्श ने पुलिस पूछताछ में कहा, 'सांसद के बेटे ने कहा था कि किसी को फंसाना है. चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह से कोई दुश्मनी थी, इसीलिये इन लोगों को फंसाने के लिए साजिश रची गयी. साज़िश के तहत हमला करवाकर उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराये जाने का प्लान था.'

कैसे बदमाशों की ओर से फायरिंग की उड़ाई गई अफवाह

इससे पहले खबर आई थी कि सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए. गंभीर हालत में आयुष को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. आयुष की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

Lucknow: Son of MP Kaushal Kishore was shot in his chest



"Ayush, son of MP has received a gun shot injury and was brought to the hospital for treatment. His condition is stable now. Case will be registered. Investigation underway," says police pic.twitter.com/jQQEP4V1ho