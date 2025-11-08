भूत भगाने के नाम पर युवती को बीड़ी-शराब पिलाकर घंटों तक किया प्रताड़ित, राख भी खिलाई

केरल के कोट्टायम जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को उसके साथी और परिवारवालों ने काला जादू के नाम पर घंटों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी. इस दौरान उसे बीड़ी और शराब पिलाकर अमानवीय तरीके से 'भूत भगाने की रस्म' के तहत प्रताड़ित किया गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अखिल दास (26), उसके पिता दास (54) और एक तांत्रिक शिवदास (54) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. घटना पिछले हफ्ते की बताई जा रही है जब युवती के साथी के परिवार ने एक तांत्रिक को घर बुलाकर झाड़-फूंक करने की योजना बनाई.

युवती को बेहोश होने तक किया प्रताड़ित

आरोप है कि उन्होंने कहा कि युवती के शरीर में उसके मृत रिश्तेदारों की आत्मा प्रवेश कर गई है, जिसे निकालना जरूरी है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यह 'झाड़-फूंक' सुबह 11 बजे शुरू हुई और देर रात तक चलती रही. इस दौरान उसे बीड़ी पीने और शराब पीने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही उसे भस्म (सिंदूर मिश्रित राख) खिलाई गई और जलते धूप से शरीर पर जलाने के निशान दिए गए. अंत में युवती बेहोश हो गई.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

जब युवती की मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी तो उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुख्य आरोपी की मां, जिसने तांत्रिक को बुलाया था, अभी फरार है.

पुलिस ने बताया कि तांत्रिक शिवदास घटना के बाद अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया था, लेकिन उसे थिरुवल्ला के मुथूर इलाके से गिरफ्तार किया गया. अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

