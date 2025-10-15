मलप्पुरम में दो मंजिला इमारत की छत पर मिला मानव कंकाल, बदबू आने से खुला राज

केरल के मलप्पुरम जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार रात चेरानी इलाके के प्लाइवुड रोड पर स्थित दो मंजिला इमारत की खुली छत पर मानव कंकाल मिला है. यह कंकाल पुराने सामान के बीच पड़ा था, जिससे बदबू आने के बाद मजदूरों को इसकी जानकारी मिली.

जानकारी के अनुसार, कुछ मजदूर इमारत की छत पर लगे फ्लेक्स बोर्ड हटाने के लिए पहुंचे थे. जब उन्होंने आसपास पड़े सामान को हटाया तो उन्हें हड्डियों के कई हिस्से दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मानव कंकाल मिलने से मचा हड़ंकप

मंजेरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि यह कंकाल कई महीने पुराना है और इसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठे किए.

पुलिस के अनुसार, इस इमारत में पहले तमिलनाडु के कुछ प्रवासी मजदूर रहते थे. फिलहाल जांच इस दिशा में की जा रही है कि कहीं कंकाल का संबंध उन्हीं में से किसी व्यक्ति से तो नहीं है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मौत दुर्घटनावश हुई या हत्या का मामला है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इमारत के मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कंकाल की उम्र और मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मंजेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



