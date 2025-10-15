scorecardresearch
 

Feedback

मलप्पुरम में दो मंजिला इमारत की छत पर मिला मानव कंकाल, बदबू आने से खुला राज

केरल के मलप्पुरम जिले में मंगलवार रात एक दो मंजिला इमारत की छत पर मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह कंकाल पुराने सामान के बीच मिला. पुलिस की शुरुआती जांच में यह कई महीने पुराना बताया गया है. इमारत में पहले तमिलनाडु के मजदूर रहते थे, जिनकी जांच की जा रही है.

Advertisement
X
मानव कंकाल की जांच करती पुलिस (Photo: Shibi/ITG)
मानव कंकाल की जांच करती पुलिस (Photo: Shibi/ITG)

केरल के मलप्पुरम जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार रात चेरानी इलाके के प्लाइवुड रोड पर स्थित दो मंजिला इमारत की खुली छत पर मानव कंकाल मिला है. यह कंकाल पुराने सामान के बीच पड़ा था, जिससे बदबू आने के बाद मजदूरों को इसकी जानकारी मिली.

जानकारी के अनुसार, कुछ मजदूर इमारत की छत पर लगे फ्लेक्स बोर्ड हटाने के लिए पहुंचे थे. जब उन्होंने आसपास पड़े सामान को हटाया तो उन्हें हड्डियों के कई हिस्से दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मानव कंकाल मिलने से मचा हड़ंकप

सम्बंधित ख़बरें

गुफा में मिले 10 फीट लंबे इंसानों के अवशेष (Photo- History Channel))
10 फीट लंबे, लाल बालों वाले इंसान? विशेषज्ञों को मिले हैरान करने वाले मानव कंकाल 
डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे मिले 280 मानव कंकाल
9 साल से बंद दुकान के नीचे मिले 280 मानव कंकाल, खुदाई के बाद खुला ये राज  
160 साल पुराने मानव कंकाल का खुल गया रहस्य
282 मानव कंकालों का क्या बिहार-UP कनेक्शन? सच्चाई जान चौंक जाएंगे आप 
प्रतिकात्मक फोटो
बंद पड़ा मकान खुला तो अंदर निकला मानव कंकाल 
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है
कोच्चिः लावारिस ड्रम के अंदर मिला मानव कंकाल, इलाके में दहशत 

मंजेरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि यह कंकाल कई महीने पुराना है और इसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठे किए.

पुलिस के अनुसार, इस इमारत में पहले तमिलनाडु के कुछ प्रवासी मजदूर रहते थे. फिलहाल जांच इस दिशा में की जा रही है कि कहीं कंकाल का संबंध उन्हीं में से किसी व्यक्ति से तो नहीं है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मौत दुर्घटनावश हुई या हत्या का मामला है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इमारत के मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कंकाल की उम्र और मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मंजेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement