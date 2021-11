कुत्तों को मारकर Coronavirus खत्म कर रहा चीन? लोग भड़के

चीन (China) में कोरोना (Coronavirus) एक बार फिर से पैर पसार रहा है. इस बीच स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के नाम पर एक कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला. स्वास्थ्यकर्मियों ने जिस वक्त घर में घुसकर पालतू कुत्ते की हत्या की, उसकी मालकिन कोरोना के चलते आइसोलेशन में थी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

'डेली मेल' के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों ने Jiangxi प्रांत के शांगराव के एक घर में घुसकर कुत्ते के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीपीई किट पहने लोगों को कुत्ते पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने पालतू कुत्ते को रॉड से पीट-पीटकर (Dog Killed In China) मार डाला.

कोरोना लक्षण की शंका के चलते हत्या

कुत्ते की मालकिन, जिसका नाम फू (Fu) है, वह उस समय घर से बाहर एक होटल में आइसोलेशन में थी. हालांकि, उसकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव थी लेकिन उसके कुत्ते का टेस्ट होना बाकी था. कथित रूप से कुत्ते में कोरोना के लक्षण होने की शंका के चलते उसकी हत्या कर दी गई.

वीडियो सामने आने के बाद उठे सवाल

कुत्ते की मालिकन फू को उसके आवासीय परिसर में कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता चलने के बाद घर छोड़ने का आदेश दिया गया था. इसके कुछ ही घंटों बाद, सीसीटीवी फुटेज में दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक रॉड और एक प्लास्टिक बैग लेकर उसके घर में प्रवेश करते हैं. वे कुत्ते को खोजते हैं, जो एक टेबल के नीचे छिपा होता है फिर उसके सिर पर क्राउबर (रॉड) से वार करते हैं. इस कृत्य ने कोरोना वायरस से निपटने के कठोर तरीकों के बारे में बहस छेड़ दी है.

Chinese officials in Hazmat suits beat woman's corgi to death while she quarantines https://t.co/st7EfPncRl