Mumbai News: ट्रेनिंग देने के बहाने जिम ट्रेनर ने युवती को गलत तरीके से छुआ, अब गया जेल

मुंबई के पश्चिम मलाड में मौजूद एक जिम में 25 साल की युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर 35 साल के ट्रेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. चारकोप थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती ने थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी जिम ट्रेनर पिछले 4 साल से जिम में काम कर रहा था. ट्रेनिंग देने के बहाने उसने युवती को गलत तरीके से छुआ. इससे पहले भी युवती ने उसे कई चेतावनी दे चुकी थी लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. जिसके बाद युवती पुलिस की मदद लेनी पड़ी.

Maharashtra | Charkop Police in Mumbai arrests a gym trainer for allegedly molesting a woman. An FIR was registered into the matter on the basis of the complaint of the woman. She alleges that the trainer used to touch her inappropriately under the pretext of training her.