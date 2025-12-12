scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गिर सोमनाथ जिले में खौफनाक वारदात, पैसों के झगड़े में छोटे भाई ने किया बड़े भाई का मर्डर, ये थी वजह

गिर सोमनाथ जिले में पैसों को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. छोटे भाई हितुभा ने खाट की लकड़ी से वार कर अपने 38 वर्षीय भाई अजीत सिंह राठौड़ की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. कत्ल की ये वारदात दिल दहलाने वाली है.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है (सांकेतिक चित्र)
पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है (सांकेतिक चित्र)

Gir Somnath Murder Case: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मौजूद है शांत गांव. जहां एक रात ऐसा तूफ़ान उठा जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. मामूली पैसों के विवाद ने दो सगे भाइयों को खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि मौत की लकीर खींचकर अलग कर दिया. गुस्से में अंधे हो चुके छोटे भाई ने खाट की लकड़ी उठाई और बड़े भाई के सिर पर वो वार किया, कि सब कुछ खत्म कर दिया. कुछ ही मिनटों में घर की चौखट मातम से भर गई और आंगन चीखों से गूंजने लगा. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब एक भाई की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी थी. और दूसरे भाई का जिंदगीभर के लिए सलाखों के पीछे जाना तय हो गया था.

गिर सोमनाथ जिले के ग्रामीण इलाके में देर रात दो भाइयों के बीच पैसों के विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि छोटे भाई ने गुस्से में बड़े भाई पर हमला कर उसकी जान ले ली. यह मामला सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, यह झगड़ा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन इस बार बात बहुत आगे बढ़ गई.

मिनटों में बदला घर का माहौल
9 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे 38 वर्षीय अजीत सिंह राठौड़ खेत से पानी देकर घर लौटे थे. घर में उनकी मां मौजूद थी. रोज की तरह वह खाना खा रहे थे, तभी कुछ देर बाद छोटा भाई हितुभा भी वहां पहुंच गया. आम दिनों की तरह उस दिन भी घर की स्थिति शांत थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया और दोनों भाईयों के बीच तनाव बढ़ने लगा.

सम्बंधित ख़बरें

Arunachal espionage case
अरुणाचल में दो कश्मीरी युवक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, पाक हैंडलर्स से लिंक का खुलासा 
UP STF arrest Abhishek Sharma & Shubham Sharma
फर्जी फर्म, नकली बिल और कोडीन कफ सिरप... अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में शामिल दो भाई गिरफ्तार 
Goa Fire Case: Thailand में Luthra Brothers गिरफ्तार 
Ganja supplier arrested in Saharanpur (Photo - ITG)
सहारनपुर में लाखों के गांजे के साथ पकड़ा गया कूरियर बॉय! बिहार से देहरादून तक सप्लाई  
Luthra Brothers blue corner notice in Goa fire case
ब्लू कॉर्नर नोटिस, पासपोर्ट कैंसिल... जानें- लूथरा ब्रदर्स को दोषी पाए जाने पर मिलेगी कितनी सजा 
Advertisement

बेरोजगारी और पैसों की मांग
हितुभा का कोई स्थायी काम धंधा नहीं था और वो अक्सर अपनी मां से पैसे मांगता रहता था. घटना वाले दिन भी उसने पैसे की मांग की थी, लेकिन घरेलू खर्चे और तंगी को देखते हुए मां ने उसे मना कर दिया. इस बात से वह भड़क गया. मां को परेशान होते देख अजीत सिंह ने बीच में दखल दिया और छोटे भाई को फटकार लगाई. उसने कहा कि बिना काम किए यूं बार-बार पैसे मांगना परिवार के लिए सिरदर्द बन चुका है.

झगड़े में तब्दील हो गई कहासुनी
अजीत सिंह की बात सुनकर हितुभा का गुस्सा और भड़क गया. दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मौजूद परिवार के सदस्य स्थिति को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह बहस इतनी खतरनाक हो जाएगी. कुछ ही पलों में यह झगड़ा हाथापाई में बदल गया और माहौल बिगड़ता चला गया.

चारपाई की लकड़ी से वार 
पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान हितुभा ने घर में रखी खाट के लकड़ी के आधार को उठाया और अजीत सिंह के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. वार इतना तगड़ा था कि अजीत सिंह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े. उनका सिर बुरी तरह जख्मी हो गया था और लगातार खून बह रहा था. परिवार ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई.

Advertisement

पूरे इलाके में दहशत
अजीत सिंह का खून से लथपथ शरीर देखकर परिवार सदमे में था. आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. एक मामूली विवाद ने पलभर में एक परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव के लोगों के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच पहले भी कहासुनी होती रहती थी लेकिन ऐसा हिंसक अंजाम पहले कभी नहीं देखा गया.

पुलिस का तेज एक्शन
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि यह हत्या पैसों के विवाद से शुरू हुए झगड़े का नतीजा थी. पुलिस ने आरोपी छोटे भाई हितुभा को वहीं से गिरफ्तार कर लिया. आगे मामले की जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इससे पहले भी दोनों भाइयों के बीच गंभीर तनाव था या कोई और वजह भी इस घटना के पीछे छिपी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement