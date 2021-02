बागपतः चाट की दुकान पर ग्राहक बैठाने को लेकर खूनी संघर्ष, वीडियो वायरल

यूपी के बागपत जिले के बड़ौत कस्बे में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. विवाद चाट की दुकान पर ग्राहक बैठाने को लेकर शुरू हुआ था, जो बीच बाजार में महासंग्राम में बदल गया.

दरअसल, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार में दो चाट की दुकानें एक साथ बराबर-बराबर में हैं. सोमवार को यहां ग्राहक बैठाने को लेकर पहले दोनों दुकानदारों में कहासुनी हुई, उसके बाद देखते-देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने हो गए और जबरदस्त संघर्ष हुआ.

लगभग 5 मिनट तक दोनों पक्षों के लोगों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई और इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी फैल गई. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव कराया. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है.

To everyone seeing orange-hair, green kurta uncle as the hero of the show, may I request you to watch out for the Mango Shake shop guy… it’s a true multi-starrer https://t.co/NKFLLqzvJz