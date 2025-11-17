एसी यूनिट में छिपाया 3 किलो गांजा, एयरपोर्ट पर महिला तस्कर गिरफ्तार

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़े ड्रग्स तस्करी प्रयास का भंडाफोड़ किया है. थाईलैंड से आई एक महिला यात्री को अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है, जिसके सामान से लगभग 2.9 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है. इसकी बाजार में कीमत करीब 1.01 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई 15 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर की गई.

कोलंबो से चेन्नई पहुंची थी महिला

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम अधिकारियों ने बताया कि महिला बैंकॉक से कोलंबो होते हुए चेन्नई पहुंची थी. उसकी गतिविधियों पर संदेह होने पर अधिकारियों ने उसे रोककर पूछताछ की और फिर उसके चेक-इन बैगेज की विस्तृत जांच की गई. जांच के दौरान एक एयर-कंडीशनर का आउटडोर यूनिट मिला, जो असामान्य रूप से भारी लग रहा था. शक होने पर जब उसे खोला गया तो अंदर से एयरटाइट पारदर्शी पैकेट में भरा गांजा निकला.

अधिकारियों का कहना है कि तस्करी का यह तरीका बेहद चतुराई से तैयार किया गया था, ताकि ड्रग्स को स्कैनर में भी आसानी से पकड़ा न जा सके. पैकेट को एयर-कंडीशनर के मोटर्स और वायरिंग के बीच इस तरह फिट किया गया था कि सामान्य नजर में यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसा ही दिखे. जांच में सामने आया है कि महिला इस ड्रग्स को आगे किसी एजेंट या कूरियर को सौंपने वाली थी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

कस्टम विभाग ने महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया गांजा उच्च गुणवत्ता का है और भारत में इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट द्वारा तय की जाती है.

सूत्रों के मुताबिक, यह ड्रग्स किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो दक्षिण भारत के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी करता है. जांच एजेंसियां अब महिला के यात्रा इतिहास, उससे जुड़े संपर्कों और ड्रग्स सप्लाई चेन की कड़ी को खंगाल रही हैं. एयरपोर्ट सुरक्षा को भी इस घटना के बाद सख्त कर दिया गया है.

कस्टम विभाग ने कहा कि ड्रग्स के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर सतर्कता और बढ़ाई जाएगी, और संदिग्ध यात्रियों की प्रोफाइलिंग को और मजबूत किया जाएगा.



